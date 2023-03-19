60 حلقة تلفزيونية وإذاعية من داخل الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

أنهت وكالة الاتصال والشئون الإعلامية بالمسجد الحرام، إنتاج 60 حلقة تلفزيونية وإذاعية من داخل الحرمين الشريفين لبثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المحلية والعربية.



وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشئون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي -حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- أن الوكالة أنتجت 30 حلقة تلفزيونية بالتعاون المشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، و30 حلقة إذاعية من إنتاج كوادر الوكالة.



وأشار إلى أنه تمت مراحل التصوير والتسجيل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بهدف إبراز رسالة الحرمين الشريفين، وتعريف ضيوف الرحمن بالخدمات التي توفرها الرئاسة من أجل راحتهم وأداء عباداتهم بكل سهولة.