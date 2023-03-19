يُعرض في الساعة الـ 2.30 ظهر اليوم الأحد، بقصر ثقافة الإسماعيلية، الفيلم المصرى "حكاية شادية وأختها" للمخرج أحمد فوزى صالح، المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.



يعقب عرض الفيلم، إقامة ندوة للمخرج، تديرها الناقدة أروى تاج الدين.



وتدور أحداث فيلم "حكاية شادية وأختها" في منطقة شعبية حول "شادية" و"سحر" سيدتان مطلقتان وتعولان 3 بنات، ويستعرض الفيلم حكاية كلا منهما وأحلامهما البسيطة، ومحاولتهما لتحقيق أحلام بناتهن قبل تحقيق أبسط أحلامهما، وكذلك توفير حياة كريمة لهن في الوقت الذى تنصل آبائهن من المسؤولية.



الجدير بالذكر، المخرج أحمد فوزي صالح، تخرج في المعهد العالي للسينما في مصر عام 2009، وهو متخصص في كتابة السيناريو، وشارك في العديد من الأفلام الوثائقية ككاتب سيناريو وباحث.