ألمانيا: منع ناشطتين بالجيل الأخير من لصق صورة على زجاج لوحة شهيرة

أعلنت الشرطة الألمانية، أن أفراد الأمن في قاعة الفنون في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، تمكنوا من منع ناشطتين من حركة "الجيل الأخير" من لصق صورة على الزجاج الواقي للوحة شهيرة في القاعة.



وأوضحت الشرطة أن الناشطتين أرادتا لصق صورة محورة من لوحة "المتجول فوق بحر الضباب" للفنان كاسبار ديفيد فريدريش (1774-1840) على لوح الزجاج الذي يحمي اللوحة.



وذكرت الشرطة أن الصورة المحورة أظهرت المتجول وهو أمام خلفية مروعة توحي بنهاية العالم بدلا من الخلفية الضبابية.



وتابعت الشرطة أن المرأتين قامتا بعد أن منعهما أفراد الأمن من الاقتراب من اللوحة الأصلية، بوضع صورتهما المحورة على الأرض ونثرتا فوقها الرماد، وقامت قوات الشرطة التي تم استدعاؤها بطرد المرأتين من القاعة.



وذكرت حركة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ أن الرماد تم إحضاره من حديقة سويسرا السكسونية شرقي ألمانيا التي اندلعت فيها حرائق غابات عنيفة في العام الماضي.



وأضافت الحركة أن الناشطتين أرادتا بهذا العمل لفت الانتباه إلى تداعيات التغير المناخي.



تجدر الإشارة إلى أن لوحة "المتجول فوق بحر الضباب" لكاسبار ديفيد فريدريش تُظْهِر جبال سويسرا السكسونية كمنظر طبيعي في الخلفية.