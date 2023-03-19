أبو الغيط يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تطورات الأوضاع بالمنطقة العربية

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، حيث تناول اللقاء مُجمل التطورات في المنطقة العربية، والعلاقات العربية الروسية.



وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استمع لرؤية المسئول الروسي حول الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، حيث استعرض موقف موسكو حيال كل أزمة وتطوراتها والفرص المتاحة للتسوية.



كما تطرق الحديث لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وما ينطوي عليه استمرارها من مخاطر كبيرة على استقرار لبنان، وقدرته على تجاوز الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهه.



من جانبه أعرب الأمين العام، عن الانزعاج الشديد لتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء التصعيد والعنف المفرط الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبما يُنذر بالمزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى انفجار الموقف.



وأضاف رشدي، أن اللقاء تناول كذلك أدوار الأطراف الإقليمية، وخصيصًا التطورات المتعلقة بمواقف كل من إيران وتركيا، وسياسات كل منهما حيال المنطقة العربية.