الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بسجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا للإجراءات التنكيلية

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 34 على التوالي، خطوات (العصيان)، رفضًا للإجراءات التنكيلية بحقهم، والتي أوصى بها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، للتضييق عليهم.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير- في بيان صحفي مشترك، اليوم الأحد- أنّ الأسرى يواصلون استعدادهم لخوض إضراب عن الطعام، التي تبقى لها أربعة أيام، بعنوان (بركان الحرّيّة أو الشّهادة).

من جهتها.. دعت لجنة الطوارئ العليا- في بيان، الليلة الماضية- إلى تعزيز المشاركة في الوقفات المساندة للأسرى في مراكز المدن بعد غد الثلاثاء.. مؤكدة أن الأسرى سيشرعون بالإضراب موحدين من كل فصائل.