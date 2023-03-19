تقام اليوم منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، حيث يشهد اليوم 8 مباريات قوية، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة بيراميدز أمام مستضيفه الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساءً على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب، لحساب المجموعة الثالثة، والتي تشهد كذلك مواجهة مصيرية لفيوتشر أمام ضيفه أسكو كارا التوجولي في السادسة مساءً على ملعب السلام في القاهرة.

وتشهد المجموعة الثالثة منافسة شرسة على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي، حيث تملك ثلاث فرق، وهي بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وفيوتشر فرصة التأهل للدور التالي. ويدخل بيراميدز مباراة اليوم أمام الجيش الملكي وعينه على الفوز وتحقيق النقاط الثلاث وحسم تأهله للدور المقبل، قبل الجولة الأخيرة والمواجهة الصعبة أمام فيوتشر.

ويعاني بيراميدز من عدة غيابات في مباراة اليوم، حيث يفقد الفريق كل من البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف، والمهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة، ورمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية، وإسلام عيسى بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو على الاجتماع مع لاعبيه في المران الأخير قبل مباراة اليوم، وشدد على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم وتحقيق الفوز، أو تجنب الخسارة في أسوأ الأحوال من أجل الحفاظ على فرصه الكبيرة في التأهل.

من جهته يسعى الجيش الملكي المغربي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على بيراميدز، خاصة بعد التعادل معه في القاهرة من أجل اقتناص صدارة المجموعة وضمان التأهل، خاصة وأن الجولة الأخيرة تشهد مواجه مباشرة بين منافسيه بيراميدز وفيوتشر.

وأكد زكرياء فاتي، نجم الجيش الملكي، أهمية تحقيق الفوز في مواجهة بيراميدز، مشددًا على صعوبة المباراة.

وقال فاتي: «واجهنا الفريق المصري في الجولة الأولى، ووقفنا على مستواه الجيد، وانتهت المباراة بالتعادل (2-2)، نحن نعرفه الآن لذلك علينا أن نتخذ كل الحذر لتفادي أي مفاجأة غير سارة.. الفوز على بيراميدز سيكون له مكاسب كثيرة أبرزها هو استعادة الصدارة، لذلك نحن غير مستعدين لنضيع الفرصة، خصوصًا أنه لم يتبق على هذا الدور سوى جولتين يجب استغلالهما».

وفي مباراة أخرى اليوم، يتمسك فيوتشر بفرص التأهل، عندما يستضيف فريق أسكوا كارا التوجولي، صاحب المركز الأخير في المجموعة.

وشدد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر على أهمية تحقيق الفوز في مباراة اليوم بفارق أهداف كبير، من أجل تعزيز فرصه في التأهل قبل الجولة الأخيرة أمام بيراميدز، خاصة في حالة خسارة بيراميدز أمام الجيش الملكي وتعادل الفريقين في الجولة الأخيرة، حيث سيلجأ بيراميدز وفيوتشر للمواجهات المباشرة وفارق الأهداف من أجل حسم التأهل.

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم بقائمة شبه مكتملة بعدما استعاد الفريق كل لاعبيه المصابين عدا عمر كمال عبد الواحد، فيما عاد سعد سمير وكريم نيدفيد.