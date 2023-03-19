رئيسة البرلمان الألماني تناشد النواب الحذر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم



ناشدت رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج" نواب البرلمان توخي الحذر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم، وذلك بعد حظر عدة حكومات استخدام "تيك توك" على الهواتف المخصصة للعمل.

وقالت باربل باس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "لا يتم تثبيت تطبيق تيك توك على هواتف العمل الخاصة بإدارة البرلمان الألماني (بوندستاج)".

واستدركت قائلة: "وفي المقابل فإن النواب أحرار في هذا الشأن. يمكنني هنا فقط المناشدة: رجاء الانتباه للبيانات! يجب أن يدرك المرء أنه قد يتم إساءة استخدام البيانات".

وأشارت باس إلى أن بعض الخوادم موجودة خارج ألمانيا، وقالت: "الأمر ليس كذلك في تطبيق تيك توك فقط، ولكن أيضا في تطبيقي فيسبوك وإنستجرام".

وفي الوقت ذاته أكدت باس أن الانسحاب من وسائل التواصل الاجتماعي ليس صائبا، وقالت: "كثيرا من الناخبات والناخبين الشباب لا يستقون معلومات عن السياسة إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. إذا أردنا مخاطبة الشباب، فإننا بحاجة لوسائل التواصل الاجتماعي".

يشار إلى أنه يتعين على موظفي الحكومة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا حذف تطبيق "تيك توك" الصيني من هواتف العمل الخاصة بهم بسبب مخاوف أمنية.

كما أنه من المقرر ألا يتم السماح للعاملين بالمفوضية الأوروبية استخدام تطبيق تيك توك على هواتف العمل.