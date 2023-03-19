 المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر رمضان مساء بعد غد - بوابة الشروق
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المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر رمضان مساء بعد غد

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 3:45 م | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 3:45 م
دعت المحكمة العليا السعودية، المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساءَ بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت المحكمة العليا - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أن من يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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