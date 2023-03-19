تلفزيون الصين المركزي: زيلينسكي يهنئ شي جين بينج بإعادة انتخابه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



ذكر تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أرسل رسالة تهنئة إلى شي جين بينج، بعد أن فاز بولاية ثالثة، رئيسا للصين، في وقت سابق هذا الشهر.

وذكر زيلينسكي أن أوكرانيا تولي أهمية كبيرة للعلاقات الودية مع الصين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ونقل التقرير عن الرئيس الأوكراني قوله أيضا أنه يعتقد أن الصين ستقدم اسهامات كبيرة لتعزيز إطار السلام العالمي ودعم النظام العالمي، بناء على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ولم يكشف التقرير عن موعد إرسال رسالة زيلينسكي أو ما إذا كان الزعيمان سيجريان أي اتصال.