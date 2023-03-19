كوريا الجنوبية: تضاعف عدد العاملين البالغ أعمارهم 60 سنة فما فوق خلال 10 سنوات

تضاعف عدد العاملين في كوريا الجنوبية الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق خلال السنوات العشر الماضية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية نشرت اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن خدمة البيانات الإحصائية في البلاد القول إن عدد العاملين الكوريين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر قفز إلى 77ر5 مليون في فبراير الماضي من 73ر2 مليون في نفس الشهر من عام 2013.

ويعتبر العدد 77ر5 مليون هو الأعلى لشهر فبراير منذ أن بدأت خدمة البيانات الإحصائية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1996. ويمثل الرقم الأحدث لشهر شباط فبراير ارتفاعا بمقدار 413 ألفا عن العام السابق.

يشار إلى أن معظم مواليد الفترة ما بين 1955 و 1963 قد بلغوا الستين من العمر، مما أدى إلى ارتفاع عدد كبار السن الذين يبحثون عن وظائف. ويبدو إن البعض منهم بحاجة إلى العمل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.