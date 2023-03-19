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مجلس النواب العراقي وأوبك يبحثان الرؤية المستقبلية لسوق النفط

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 9:29 م | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 9:29 م

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، الرؤية المستقبلية لأسواق النفط.

وذكر رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الطرفين ناقشا وضع السوق النفطية العالمية واستقرارها، والرؤية المستقبلية لها، والتأكيد على الدور الذي تسهم به منظمة "أوبك" في استقرار الأسواق العالمية لدعم استقرار سوق النفط بشكل مستدام.

كما استعرض الجانبان أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط، وسبل العمل على استقرارها.

وكان الأمين العام لمنظمة "أوبك" ناقش في وقت سابق اليوم مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

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