الزعيم الأعلى لطالبان في أفغانستان يصدر أمرا بتجنب المحسوبية في التجنيد

أصدر زعيم حركة طالبان، هبة الله آخند زاده تعليمات لجميع الوزراء والمديرين في سلطات الأمر الواقع في أفغانستان بتفادي المحسوبية في التجنيد.

وأعلن مكتب رئيس وزراء طالبان حسن آخند مساء أمس السبت عن تلك الخطوة.

وفي المرسوم، ذكر آخند زاده أنه يجب فصل أبناء مسؤولي السلطات الحكومية، على الفور، إذا جندوهم في المكاتب، التي يرأسوها.

وآخنده زاده هو الشخص الأكثر نفوذا في طالبان، الذي لم يظهر على الملأ حتى الآن. ويصدر مراسيم من مسقط رأسه، بولاية "قندهار" جنوب البلاد، ويقف وراء الكثير من القيود، بما في ذلك الحظر على وصول الفتيات والنساء إلى الفصول المدرسية والجامعية.

وكان قد أكد في وقت سابق أن سلطات طالبان يتعين أن تتفادى القبلية والمحسوبية.