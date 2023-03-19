رئيس الإمارات يؤكد قدرة سوريا على الانتقال إلى مرحلة جديدة

بحث الرئيسان الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسوري بشار الأسد اليوم الأحد، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، رحب الشيخ محمد بن زايد، في بداية جلسة المحادثات التي جرت في قصر الوطن، بالرئيس السوري والوفد المرافق في بلده الثاني دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الزيارة توافق الشهر ذاته للزيارة التي قام بها بشار الأسد إلى الإمارات خلال شهر مارس من العام الماضي.

وأعرب رئيس الإمارات عن خالص تعازيه إلى الشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا، مؤكداً ثقته في قدرة سوريا وهمة أهلها على تجاوز هذه المحنة والتحدي والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة.

ووصل بشار الأسد، في وقت سابق اليوم، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها قرينته أسماء الأسد.

وكان الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارته.

وجرت للرئيس السوري مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن بأبوظبي.

ويرافق الاسد وفد يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية وشؤون رئاسة الجمهورية والإعلام .