الأخضر الليبي يكتسح مارومو جالنتس في الكونفدرالية

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اكتسح الأخضر الليبي ضيفه مارومو جالنتس الجنوب أفريقي 4 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

ورفع الأخضر رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف مارومو جالنتس المتصدر.

على الجانب الأخر يتذيل فريق سانت لوبوبو الكونغولي الديمقراطي ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف خلف الأخضر الليبي.

وتقدم الفريق الليبي عن طريق أنس عبد الرحمن في الدقيقة 31، قبل أن يضيف آري بابل الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 61 سجل مافليسي هدف تقليص الفارق للفريق الجنوب أفريقي، قبل أن يسجل بابل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 66، فيما اختتم محمد مكاري رباعية الفريق الليبي في الدقيقة 73.