علق ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، على طلب إدارة النادي الأهلي بتأجيل المباراة التي ستجمع الفريقين في بطولة كأس الرابطة، خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أرسلت خطابًا رسميًا مساء السبت، إلى رابطة الأندية تطلب فيه مباراة المصري، بسبب استدعاء بعض اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم.

وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «فوجئنا بخبر طلب الأهلي تأجيل مواجهة كأس الرابطة من المواقع، ولم تحدث أي مخاطبة رسمية معنا بشأن ذلك الأمر».

وأضاف: «الإدارة المصري ملتزمة بشروط المسابقة، ولا يوجد فرصة لتأجيل المباراة لأننا في ظروف استثنائية، وجاهزون لخوض اللقاء».

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي: «ماذا سنفعل إذا طُلب منا تأجيل المباراة؟ فلنعكس الآية، ماذا لو طلبنا تأجيل المباراة هل كان سيتم التأجيل؟ لا أعتقد ذلك».

وأتم: «اللاعبون جاهزون لخوض مباراة الأهلي سواء بالصف الأول أو الثاني، والأهلي لديه قطاع ناشئين قوى يوجد به العديد من المواهب الشابة».