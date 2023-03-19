فضل: حسام غالي يمتلك صفات تؤهله لرئاسة الأهلي

يرى محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام غالي يمتلك جميع الصفات التي تؤهله لتولي رئاسة الأهلي في المستقبل.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية: «غالي شخصيته قوية ولديه هيبة ويمتلك صفات تؤهله أن يصبح رئيسا لنادي الأهلي يوما ما».

وأضاف: «جماهير الأهل لن تهاجم غالي ابدا؛ لأنهم يعرفون جيدًا مدى حبه للنادي، ولكن هناك أشخاص يحاربونه، لأن وجوده يعني الإطاحة بهم خارج المشهد».

وبسؤاله عن حقيقة عرض الأهلي للعمل داخل النادي، قال: «تلقيت عرضًا بالفعل من الأهلي بعد نهاية أمم إفريقيا 2019، وهو العرض الوحيد الذي وصلني منذ رحيلي عن النادي».

وأتم: «العرض لم يكن للعمل في منصب مدير الكرة، ولكن في منصب آخر، والأهم بالنسبة لي أن أقدم الإضافة في المكان الذي أتواجد به».