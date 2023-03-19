الصادرات المنجمية الجزائرية تحقق 219 مليون دولار في 2022

حقق قطاع المناجم في الجزائر، صادرات بقيمة 216 مليون دولار في عام 2022؛ بارتفاع بنسبة 110 % مقارنة بعام 2021.

وذكر المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، محمد صخر، خلال كلمته في ورشة عمل حول الموارد المنجمية في الجزائر، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن صادرات قطاع المناجم حققت، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملموسا وانتقلت من 57 مليون دولار في سنة 2020 إلى 103 ملايين دولار في سنة 2021، ثم إلى 216 مليون دولار في سنة 2022.

وقال إنه من المتوقع أن يتم تسجيل ارتفاع جديد خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل إطلاق مشاريع جديدة حول الاستكشاف، وكذلك زيادة قدرات الإنتاج الحالية.

وأكد، أن مخطط التطوير قطاع المناجم خلال الفترة الماضية تضمن تثمين المنتجات المنجمية وإطلاق مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن تنفيذ برنامج للبحث والاستكشاف يتكون من 26 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 إلى 2023.



