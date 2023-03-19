إطلاق نار جديد في بلدة حوارة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر بكثافة ويغلق الطرق المؤدية إليها

شهدت بلدة حوارة الواقعة في جنوب "نابلس" شمال الضفة الغربية إطلاق نار جديد استهدف مستوطنين، وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحواجز على الطرق المؤدية إلى البلدة، والتي شهدت واقعة مماثلة أسفرت عن عدوان غير مسبوق وتفجر الأوضاع في الـ 26 من شهر فبراير الماضي.



وشددت قوات الاحتلال -التي انتشرت بكثافة- من إجراءاتها، وأغلقت عددا من الحواجز في محيط نابلس بشمال الضفة الغربية.



وأطلقت قوات الاحتلال حملة للبحث عن مُطلق النار، الذي استهدف مستوطنين، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.



وكان إطلاق نار، في البلدة ذاتها، أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين، يوم 26 فبراير الماضي، ورد المستوطنون بعدوان غير مسبوق وحرقوا عشرات المنازل والمتاجر والسيارات، وارتقى جراء عدوانهم شاب فلسطيني.