يقتدي المصريون بالرسول صلى الله عليه وسلم بإفطار كل يوم من رمضان على التمر والماء أو مع الحليب، لذلك يقبلون على شراءه قبل رمضان.

ويشهد سوق الساحل بروض الفرج الذي ينعقد كل عام بذات الوقت، اجتماع آلاف التجار عارضين أصنافا من البلح الأسواني، ولكنه يختلف هذا الموسم، حيث يشهد طفرة بالأسعار، وتتغير تبعا لذوق المواطنين وحسب إمكانياتهم المادية في الشراء.

وتستعرض جريدة "الشروق" بجولة مصورة استعدادات سوق ساحل روض الفرج، أقدم سوق بلح بالقاهرة لاستقبال شهر رمضان.

قال سيد فارس، أحد تجار السوق، إن الأسعار تتراوح بين 13 جنيها للبلح الشعبي لتصل أعلى من 30 جنيها لأنواع البلح عالي الجودة، مشيرا إلى وجود تراجع ملحوظ بالشراء، إذ أصبح الزبائن يشترون ربع كمية البلح التي اعتادوا عليها السنوات الماضية.

وأكد أحمد بدوي، أحد التجار، أن الفئة الشعبية من البلح هي الأكثر تضررا، ولا يتقبل المواطن أن تكون أسعارها 15 جنيها للكيلو، كما أصبح زبائن الجودة العالية من البلح يبتعدون دون شراء بمجرد سماع الأسعار الجديدة.

وأرجع فارس، سبب ارتفاع الأسعار إلى نقص كميات البلح القادمة من أسوان هذا الموسم، فيما لفت بدوي إلى انخفاض أسعار سوق الساحل عن نظيرتها بمحال الفاكهة بنحو 10 جنيهات.

وتحدث عبده فارس، أحد التجار، عن أنواع البلح الأكثر شعبية بين الناس، قائلا إن بلح فيفي عبده هو صاحب الصدارة رغم سعره الأعلى، ولكن الاسم هو ما يجذب المشترين، أيضا يحظى نوع آخر باسم نادية الجندي بشعبية واسعة.

وأشار إلى أن نوعي البرتامودا والسكوتي من فئة البلح عالي الجودة، هما الأقرب لقلوب المصريين خاصة البرتامودا لمذاقه السكري المميز، مؤكدا أن هناك أنواع يقبل عليها المواطن للفوائد الصحية لها، كالبلح الخاص بمرضى السكري، والذي يباع بأسعار متوسطة، كذلك بلح الجونديرا المعروف بفوائده لمرضى القلب، ذو سعر عالي نسبيا؛ وذلك لشدة الإقبال عليه.

وأضاف فارس، أن السوق قائم منذ عهد التروماي قبل نصف قرن مضى، ويستضيف نحو 10 آلاف تاجر من الصعيد والإسكندرية بين شهري شعبان ورمضان.

ولفت بدوي إلى أنه من المحتمل أن تهبط أسعار السوق قليلا عند انتصاف شهر رمضان، إذ يسارع التجار لإنهاء الكميات الموجودة لديهم.