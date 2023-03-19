إنطلاق فعاليات مؤتمر حوار بغداد الخامس اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد فعاليات مؤتمر حوار بغداد الخامس الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت شعار "العراق:عشرون عاما ماذا بعد" ويستمر يومين.

وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني سيفتتح فعاليات الحوار بمشاركة عشرات الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية من داخل العراق وخارجه بينهم وزراء النفط والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي في جلسات حوار أبرز عناوينها "الصمود بوجه العاصفة :العراق وتغيير المناخ" و "مابعد النفط إحتياجات العراق من الطاقة" و "عوامل تحسين بيئة الاستثمار في العراق" فيما سيشهد اليوم الثاني حوارا مفتوحا مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

كما يتضمن برنامج المؤتمر عقد جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد" و "حرية التعبير ودور وسائل التواصل الإجتماعي" و "النظام المصرفي في العراق".