مراد باتنا: ضغط المباريات سبب الهزيمة الكبيرة من الاتحاد

قال مراد باتنا مهاجم الفتح، إن فريقه تأثر بضغط المباريات أمام الاتحاد، في المباراة التي حسمها الأخير بالفوز 5/1 ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري السعودي.

وأضاف باتنا في تصريحات تليفزيونية، أن لاعبي الفتح كانوا مميزين في الشوط الأول وسنحت لهم العديد من الفرص للتسجيل، لكن في الشوط الثاني تراجع أداء الفريق نتيجة ضغط المباريات في الأسبوعين الأخيرين بخوض 5 مباريات.

وأشار باتنا إلى أن ما صعب الأمور تسجيل الاتحاد هدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني، مختتمًا: "نتمنى أن نتخطى هذه الخسارة الكبيرة ونعمل على تصحيح الأخطاء بعد فترة التوقف".