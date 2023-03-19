إحالة مهندسين بقنا إلى النيابة العامة لاتهامهم بتسهيل البناء على أراض زراعية وأملاك دولة

أحال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اثنين من مهندسي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وفني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية الأشراف والمشرف الزراعي بالوحدة الزراعية ناحية الأشراف الشرقية، للنيابة العامة، وذلك بسبب إهمالهم وتقصيرهم في أداء عملهم وواجباتهم الوظيفه، مخالفين بذلك القوانين واللوائح المعمول بها، حيث أصدروا تراخيص بناء لأراض زراعية وأملاك دولة وخارج الحيز العمراني؛ ما أسفر عن المساس بمصلحة الدولة بالمخالفة للقانون.

وقال محافظ قنا، إنه لن يسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مؤكدا إزالتها من المهد واتخاذ كل الإجراءات الفورية والدقيقة ضد المخالفين.

وذكر أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله.