سبوتيفاي تعيد تصميم تطبيقها لعرض المحتوى رأسيا على طريقة تيك توك

قررت شركة خدمة بث الموسيقي عبر الإنترنت سبوتيفاي إعادة تصميم تطبيقها لإضافة طريقة جديدة لعرض المحتوى بما يسمح للمستخدمين باستكشاف وسماع ملفات الموسيقى بنفس طريقة تيك توك وإنستجرام.

ويتيح التصميم الجديد للصفحة الرئيسية "هوم" للتطبيق للمستخدم تمرير الأغنيات رأسيا عبر قائمة تعتمد على الخوارزميات من بين أنواع المحتوى المختلفة مثل الإصدارات الحديثة وفيديوهات الفنانين والكتب المسموعة والمدونات الصوتية للخبراء وغيرها من المحتوى المرئي والمسموع.

ووصف دانيال إيك مؤسس سبوتيفاي ورئيسها التنفيذي هذا التغيير "باعتباره التغيير الأكبر منذ ظهور الأجهزة المحمولة"، حيث ابتعدت شركة البث الموسيقي الكبرى عن تركيزها السابق على عرض قوائم الأغاني في صور قوائم تشغيل وألبومات ومكتبات موسيقية.

يذكر أن سبوتيفاي مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، تستجيب بوضوح لصعود تيك توك حيث يتمكن المستخدمون ، وبخاصة الشباب استكشاف التسجيلات الموسيقية الجديدة، من خلال التمرير الرأسي للعناوين الجديدة.

وتحاول الشركة السويدية تجنب مضايقة المستخدمين بتصميم جديد مع مواكبة الأنماط الجديدة لاستكشاف محتوى الإنترنت، مع العمل على ضمان ألا تكون التغييرات مزعجة.

في الوقت نفسه فإن تحديث تطبيق سبوتيفاي لا يغير شكله كثيرا، حيث يمكن للمستخدم ملاحظة أنه تم إخفاء المحتوى الجديد من الموسيقى والمدونات الصوتية خلف أزرار تظهر أعلى الشاشة.