الشرطة الباكستانية تسجل قضية ضد عمران خان بتهم الإرهاب

سجلت الشرطة قضية ضد رئيس حركة "الإنصاف" الباكستانية، عمران خان والعديد من عمال الحزب، بسبب العنف خلال ظهور رئيس الوزراء السابق في إسلام آباد، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

ووصل السياسي إلى المجمع القضائي في العاصمة الاتحادية لحضور جلسة الاستماع.

غير أن ظهوره كان في السيارة، حيث لم يتمكن من الخروج بسبب اشتباكات عنيفة بين مسؤولي تطبيق القانون وعمال الحزب، الذين كانوا يحتشدون لاستقبال زعيمهم، على الرغم من فرض المادة 144 من القانون.

وعندما حاولت الشرطة تفريقهم لضمان تطبيق المادة 144 من القانون، لجأ العمال إلى رشق الحجارة ومهاجمة مسؤولي الأمن بالعصي. وردا على ذلك، استخدمت الشرطة الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع. ووسط الاشتباكات، أحرق أشخاص مجهولون العديد من سيارات الشرطة.

وسجلت شرطة إسلام آباد قضية ضد رئيس الحزب وأنصاره، في اتهامات بالإرهاب.

وذكر تقرير، تم إعداده لتقييم الأضرار أن المحتجين ألحقوا أضرارا بـ15 سيارة شرطة، كما أحرقوا سيارات خبراء المفرقعات.

وكان زعيم المعارضة الباكستانية عمران خان، قد تمكن من الخروج من جلسة استماع حاسمة في المحكمة أمس السبت حيث تسبب المئات من أنصاره في حدوث اضطرابات خارج مبنى المحكمة في العاصمة.

وأعلن خواجه حارس، محامي خان أن المحاكمة لن تمضي قدما .

وكان من المفترض أن توجه المحكمة الاتهام إلى خان، الذي أطاح به البرلمان العام الماضي من خلال تصويت بحجب الثقة، بعدة تهم بالفساد بما في ذلك تهمة الاستيلاء على هدايا حكومية باهظة الثمن من دول أخرى.

ومع ذلك، لم تتمكن العملية من البدء بسبب مهاجمة أنصار خان للشرطة عند مدخل المبنى القضائي.

وقد تؤدي الإدانة إلى استبعاد خان من شغل أي منصب عام في المستقبل، فضلا عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.