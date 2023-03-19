ابنة المخرج هنري بركات: والدي كان يحب العمل مع فاتن حمامة وشادية

قالت جيهان بركات ابنة المخرج هنري بركات، إن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت أكثر فنانة يحب والدها العمل معها، ثم الراحلة شادية، مشيرة إلى أنه عمل مع عدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل.

أضافت "بركات"، خلال ظهورها في برنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "dmc"، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، أن والدها تعاون مع السندريلا في 3 أفلام، مثل حسن ونعيمة، ليلة الزفاف، مشيرة إلى أنه كان يتسم بالهدوء، رغم طبيعة عمله كمخرج.

من جانبها، أشارت الإعلامية سناء منصور، إلى أن المخرج الراحل هو من قدم الفنانة الراحلة سعاد حسني للسينما المصرية، وتوقف عن التعامل معها.

تابعت "بركات": "صوت والدي في البيت لم يكن عاليا على الإطلاق، الاحترام طغى على تعاملاتنا جميعا في البيت، كما أنه كان حساسا بالنسبة إلى مشاعر المرأة، وكان معروفا بأنه مخرج المرأة، كان يجعلها تخرج كل ما هو جميلا فيها، فقد كان مرتبطا بوالدته بشكل كبير، وخسرها في سن صغيرة".

