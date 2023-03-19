بوتين: نمتلك أسلحة تفوق سرعة الصوت لكننا لم نستخدمها حتى الآن

أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا تمتلك أسلحة تفوق سرعة الصوت لكنها لا تستخدمها في الوقت الراهن.



وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لا تستخدم روسيا أسلحة تفوق سرعة الصوت في الواقع الآن، على الرغم من امتلاكها لها، مثل غيرها من الأنظمة المتطورة".



وأوضح أن روسيا لم تكن متلهفة على المواجهة في أوكرانيا، كما أنها توقعت الحل السلمي.



وأضاف رئيس روسيا فلاديمير بوتين أننا "افترضنا أننا سنكون قادرين على حل الوضع بشكل سلمي مطلق، لم نكن أبدًا قلقين من أي مواجهة".



وفي سياق منفصل، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان في ماريوبول في ساعة متأخرة من مساء أمس وصباح اليوم.



وأضاف بيسكوف أن بوتين يعتزم أيضا القيام بزيارات إلى عدد من مناطق البلاد في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.