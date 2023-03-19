قال مجدي الوليلي رئيس غرفة التصدير باتحاد الصناعات، إنّ مصر لم تستفد شيئا من اتفاقية الحبوب (التابعة للأمم المتحدة).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور"، مساء الأحد، أن الاتفاقية التي أبرمت في 1995، لم تحقق أي فائدة لمصر وقت الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في 2008.

وأشار إلى أن الدولة لم تستفد منها أيضا في عام 2011، وكذا الأمر في الفترات التي تعرضت فيها البلاد للأزمات، معتبرا أنه لم تكن هناك أي شفافية من قِبل الاتفاقية لمصر أو غيرها من الدول النامية.

ولفت إلى أن خروج مصر من الاتفاقية فتح الباب أمام دول أخرى للإقدام على خطوة مماثلة.

وكان الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن دراسة تُجرى حاليا لعودة مصر للاتفاقية مرة أخرى.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن هناك أكثر من دولة طالبت مصر بإعادة النظر في قرار الخروج من الاتفاقية والبقاء فيها، لكون مصر تمثل سوقا عالمية كبيرة، وبخاصة أنها أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للأقماح.

ولفت إلى أن الدول الأعضاء في الاتفاقية يهمها وجود دولة بحجم وقوة مصر، مؤكدا أن هناك دراسات تُجرى على قدم وساق للعودة مجددا لاتفاقية الأقماح.

وقبل أسابيع، قدمت مصر، إخطاراً بأنَّها ستنسحب اعتباراً من نهاية يونيو المقبل من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة والتي جرى إبرامها قبل عقود.

وكانت مصر قد وقَّعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تُغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في العام 1995، وقد تقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 يونيو من العام الجاري.

وسبق أن أوضحت وزارة الخارجية، أنَّ القرار اتُخذ بعد تقييم أجرته وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أنَّ عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.