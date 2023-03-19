 الكرملين: تحليق طائرات بدون طيار فوق البحر الأسود يظهر تورط أمريكا في الصراع ضد روسيا - بوابة الشروق
الأحد 19 مارس 2023 2:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

الكرملين: تحليق طائرات بدون طيار فوق البحر الأسود يظهر تورط أمريكا في الصراع ضد روسيا

وكالات
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 2:22 م | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 2:22 م


قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن تحليق الطائرات بدون طيار الأمريكية "درونز" فوق بحر البلطيق تشير إلى تورط مباشر للولايات المتحدة في الصراع مع روسيا.

وتحطمت طائرة "درون" أمريكية، الأسبوع الماضي، في البحر بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة روسية، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة "انترفاكس" للأنباء عن بيسكوف قوله في مقابلة تلفزيونية: "ما تفعله هذه الطائرات المسيرة واضح تماماً، ومهمتها ليست سلمية على الإطلاق لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية".

وأضاف: "في الحقيقة نحن نتحدث عن التورط المباشر لمشغلي هذه الطائرات المسيرة في الصراع، وضدنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك