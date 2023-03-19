الإمارات تحيي مدفع الإفطار خلال شهر رمضان

تستعد الإمارات لإحياء شهر رمضان، بعودة إحياء مدفع الإفطار للشهر المبارك في مدينة أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى إمارتَي رأس الخيمة وأم القيوين.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان اليوم الأحد، أن «مدفع الإفطار سينطلق خلال رمضان في عدد من إمارات الدولة، إيذاناً ببدء شهر رمضان المبارك، وإحياء لتقليد متوارث، وحفاظًا على العادات والتقاليد والتمسـك بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه».

وذكرت أن «مدفع شهر رمضان أصبح تقليدًا اعتاد على مشاهدته أبناء الإمارات والمقيمون في الدولة خلال الشهر الكريم؛ إيذاناً بانتهاء ساعات الصيام وحلول وقت الإفطار مع أذان المغرب».

ويختلف علماء الآثار حول بداية تاريخ استخدام مدفع رمضان، إلا أنهم يجمعون على أن مصر كانت مهدا لانطلاقه.

وهناك روايتان في هذا الصدد، الأولى تقول إن والي مصر محمد علي الكبير كان يجرب عدة مدافع حربية حديثة، وتزامن إطلاقها في نفس لحظة غروب الشمس وأذان المغرب من فوق القلعة الكائنة في حي مصر القديمة جنوب القاهرة، فاعتقد الصائمون أن هذا تقليد جديد، واعتادوا عليه، وطلبوا من الحاكم أن يستمر هذا التقليد خلال شهر رمضان في وقت الإفطار والسحور.

أما الرواية الثانية فترجع استخدام المدفع إلى عام 859 هجريا (1455 ميلاديا)، ووقتها كان يتولى الحكم في مصر والي عثماني يدعى خوشقدم، وكان جنوده يختبرون مدفعًا جديدًا جاء هدية للسلطان من صديق ألماني، وكان الاختبار يتم أيضًا في وقت غروب الشمس، فظن المصريون أن السلطان استحدث هذا التقليد الجديد لإبلاغهم بموعد الإفطار، وطلبوا من الوالي استمرار إطلاقه وهو ما أقنعته به زوجته التي كانت تدعى «الحاجة فاطمة» فأطلق بعض الأهالي اسمها على المدفع.