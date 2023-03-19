مجلس الاتحاد الروسي: إفريقيا أصبحت واحدة من مراكز العالم متعدد الأقطاب

قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية فلاديمير جباروف، إن إفريقيا باتت أحد مراكز عالم متعدد الأقطاب، ودولها ترفض كافة أشكال الاستعمار الجديد في العلاقات الدولية.

وقال السناتور، متحدثا خلال لقاء طاولة مستديرة في إطار المؤتمر البرلماني الدولي بين روسيا وإفريقيا: أن "روسيا، مثل دول القارة الأفريقية، ترفض أي شكل من أشكال الاستعمار الجديد في العلاقات الدولية"، مضيفا: "إن إفريقيا اليوم، بما تتمتع به من إمكانات سياسية واقتصادية وموارد وبشرية، أصبحت واحدة من مراكز عالم متعدد الأقطاب".

وشدد على أن روسيا تنطلق من عدم تجزئة الأمن الدولي وتسعى جاهدة لضمان ذلك لجميع الدول على قدم المساواة على أساس مبادئ المعاملة بالمثل، بحسب وكالة روسيا اليوم.

وشدد جباروف: على أن "روسيا منفتحة على القيام بإجراءات بشكل مشترك لتشكيل بنية متجددة وأكثر استقرارا للأمن الدولي والإقليمي مع جميع الدول المهتمة، بما في ذلك الأفريقية".

كما أشار إلى أن روسيا تشعر بالقلق إزاء استمرار نشاط المنظمات الإرهابية في القارة الأفريقية: لقد تهيأت ظروف ملاءمة لاستعادة السيطرة على منطقة الصحراء والساحل من أيدي المنظمات الإرهابية"

وأضاف: لا تقوم فروعها الإقليمية بأعمال الدعاية والتجنيد، فقط، ولكن تدور صراعات فيما بينها من أجل توسيع مجالات النفوذ. إن أعمال العديد من الجماعات الإرهابية غير القانونية تنتشر في الجنوب وتهدد بالفعل بشكل مباشر الدول الساحلية لخليج غينيا".

بالإضافة لذلك، أعرب جباروف عن أهمية استمرار المشاركة الروسية في فعاليات منتدى التعاون البحري في خليج غينيا لمكافحة هجمات القراصنة على السفن في مياه هذا الخليج. واصفا التعاون بأنه "شكل من أشكال التفاعل وتنسيق الإجراءات لمكافحة القرصنة".