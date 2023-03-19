شهدت شوارع قرية العديسات قبلي بمدينة الطود في الأقصر، قيام عدد من أقباطها بتعليق زينة شهر رمضان المبارك تأكيدًا على مشاركتهم فرحة إخوانهم المسلمين في القرية بحلول الشهر الفضيل.

وبدأت الشوارع تتزين بالفوانيس الخشبية التي تم صنعها في ورش النجارين الأقباط، بجانب الزينة الورقية والمضيئة، واستغرقت تلك الأعمال ما يقرب من 4 ساعات يقف فيها المسلمون وهم يحملون الزينة التي صنعها الأقباط مقبلين على تعليقها في الشوارع.

وقال تقي محارب، أحد صانعي الزينة والقائمين على تعليقها بشوارع القرية، إن هذه الأعمال تعد استمرارًا للعادة السنوية التي يقوم بها أقباط القرية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، والذي يشهد تكاثر مظاهر الحب والبهجة بين الجيران بعضهم البعض مسلمين ومسيحيين.

وأضاف محارب، لـ"الشروق"، أن هذا العام لم تمنعهم الارتفاعات التي نالت من أسعار الخشب والزينة والورق نتيجة أزمات الدولار، عن تنفيذ مظاهر كل عام احتفالًا بشهر رمضان، فبدأوا منذ أسبوعين في أعمال صنع الفوانيس أولًا من الخشب داخل ورش النجارة المملوكة للأقباط بداخل القرية، ثم تلاها شراء الزينة الورقية والمضيئة.

وتابع: "تم جمع أموال من الجيران المسلمين والمسيحيين في شتى أنحاء القرية، وتقسيم مجموعات لشراء الزينة ولتعليقها، وأخرى لتعليق الفوانيس بأحجامها المختلفة، ومجموعات أخرى أيضًا لمساندة القائمين بالأعمال الماضية".

وأكد محمود عرفة، من جيران القرية، أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يقوم فيها مسيحيو القرية بتعليق زينة رمضان في الشوارع، بل هي منذ عشرات السنين بدأها كبار العائلات واستمرت كعادة لدى الأحفاد حاليًا.

وأوضح عرفة، لـ"الشروق"، أن وقوف الأهالي والجيران من المسلمين والمسيحيين بجانب بعضهم البعض في تعليق زينة وفوانيس شهر رمضان الكريم في الشوارع، ما هو إلا مشهد يمثل الوحدة الوطنية التي تتعمق في وجدان كل فئات الشعب المصري، فلا يوجد فرق بالدليل بين المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن مدينة الأقصر بصفة خاصة توجد بها العديد من المظاهر التي تجسد الألفة والمحبة والوحدة بين المسلمين والمسيحيين، ففي إسنا يوجد أقباط يصنعون فوانيس وفي الطود وفي أرمنت، وكان قديمًا يوجد مسحراتي مسيحي، لذلك ستستمر مصر بأبنائها آمنة مطمئنة.