فينورد يفوز على أياكس ويعزز صدارته للدوري الهولندي

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عزز فريق فينورد صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أياكس 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز إكسيلسيور على كامبور 4 / 1 ، وهيرينفين على جرونينجين 2 / صفر.

وسجل أهداف فينورد اللاعبون سانتياجو خيمينز ،وسيبستيان سزيمانسكي، ولوتشارل جيرترويدا في الدقائق الخامسة و52 و87 ، فيما سجل هدفي أياكس إدسون ألفاريز ،ودوشان تاديتش في الدقيقتين 17 و37.

ورفع فينورد رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أياكس عند 55 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز إكسيلسيور على كامبور 4 / 1.

وسجل أهداف إكسيلسيور اللاعبون كينزو جودميجن في الدقيقة السادسة وليون بيرجيسما، لاعب كامبور، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وسيبه هورمنز في الدقيقة 20 ولازاروس لامبرو في الدقيقة 33، فيما سجل هدف كامبور أليكس باتجورا في الدقيقة 50.

ورفع إكسيلسيور رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد كامبور عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق هيرينفين على مضيفه جرونينجين 2 / صفر.

ويدين هيرينفين بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيدني فان هويدونك الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 27 و40.

ورفع هيرينفين رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد جرونينجين عند17 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل أيندهوفن مع فيتيسه أرنهايم 1/1.

وتقدم أيندهوفن بهدف تشافي سيمونز في الدقيقة الثامنة وتعادل فيتيسه أرنهايم بهدف سجله إبراهيم سنجاري، لاعب أيندهوفن، في الدقيقة 61 .

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فيتيسه أرنهايم عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.