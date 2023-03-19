الجيش الأوكراني ينفذ 7 ضربات جوية ضد أهداف روسية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأوكرانية نفذت 7 ضربات جوية ضد القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، واستطاعت إصابة مجموعات من الجنود والمعدات العسكرية ومستودع ذخيرة.

وأشارت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إلى أنه على الجانب الآخر نفذ الجيش الروسي ضربة صاروخية و7 ضربات جوية و9 هجمات قصف بالقنابل باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت بناية سكنية وبعض أهداف البنية التحتية المدنية في زابوريجيا، كما قصف الجيش الروسي منشآت البنية التحتية المدنية في دونيتسك، فيما تم الإبلاغ عن وقوع إصابات فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والمنازل والمدارس، بحسب البيان.

وتابع البيان أن القوات الروسية تواصل جهودها لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية على محور كوبيانسك وليمان، مضيفا أن الجيش الروسي نفذ هجمات قصف مدفعية في عدة مناطق في خاركيف لوجانسك.

وذكر البيان أن محاولات الجيش الروسي للاستيلاء على بلدة باخموت مستمرة حتى الآن، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية استطاعت صد الهجمات الروسية في مناطق باخموت وإيفانيفسكي وبوهدانيفكا وهريوريفكا.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، قصف سلاح الجو الأوكراني مجمع الصواريخ المضادة للطائرات الروسي، كما نفذ 6 ضربات جوية استهدفت مجموعات من الجنود الروس والمعدات ومستودعًا للذخيرة، فيما ضربت القوات الصاروخية والمدفعية للجيش الأوكراني مجمع تور الروسي للصواريخ المضادة للطائرات.

وبحسب إحصائية وكالة "يوكرينفورم" المستندة إلى البيانات الرسمية اليومية للجيش الأوكراني، فإن عدد القتلى في صفوف الجيش الروسي بأوكرانيا حتى اليوم الأحد الموافق 19 مارس، بلغ 164 ألفا و910 جنود، بينهم 710 قتلى خلال اليوم الماضي وحده.