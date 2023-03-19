وزير النفط العراقي: استيراد الغاز من ايران سيتوقف خلال 5 سنوات

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، إن العراق سيوقف استيراد الغاز خلال 5 سنوات، كاشفاً عن وجود خطة طموحة لاستثمار الغاز، خاصة في الحقول الجنوبية.

وقال عبد الغني، في كلمة له خلال مؤتمر حوار بغداد الدولي، إن "العراق يحرق كميات كبيرة من الغاز، ومعظم ما يتم استثماره هو 56% من المنتج"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأوضح أن "العراق يستورد كميات غاز كبيرة من إيران باعتبارها الأقرب الى العراق"، مبيناً أن "الغاز المستثمر لا يتجاوز حجمه 1500 مليون قدم مكعب".

وتحدث عبد الغني عن "وجود خطة طموحة لاستثمار الغاز، خاصة في الحقول الجنويبة"، لافتا إلى أن "شركة غاز البصرة المشتركة مع شركة غاز الجنوب وشركة شيل تستثمر الغاز بنسبة تصل إلى ألف مليون متر مكعب يومياً".