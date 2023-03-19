 الوكالات النسائية بالمسجد الحرام جاهزة لتقديم أرقى وأجود الخدمات خلال رمضان - بوابة الشروق
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الوكالات النسائية بالمسجد الحرام جاهزة لتقديم أرقى وأجود الخدمات خلال رمضان

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 11:46 ص

 

أكدت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، جاهزية الوكالات النسائية بالمسجد الحرام والإدارات التابعة لها، لتقديم أرقى وأجود الخدمات النسائية بالمسجد الحرام خلال موسم رمضان، وتوفير كافة الإمكانات التقنية والبشرية إداريًا وميدانيًا.

وأشارت العنود بنت خالد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد- إلى جاهزية المصليات النسائية والأروقة وجنبات المسجد الحرام ونوعية الخدمات النسائية المقدمة للقاصدات بالشهر الفضيل في مختلف الجوانب الإدارية الميدانية، حيث خصصت الوكالة عدة إدارات ووحدات تُعنى بتقديم أجود الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن باللغات العالمية، وتنظيم حركة تفويج الحشود داخل المسجد الحرام وخارجه سواء بالساحات أو في منطقة المسعى وصولًا للبوابات المخصصة للنساء.

وأوضحت أن الوكالة تقوم بتطهير وتعقيم المصليات النسائية في بيئة تعبدية آمنة ومريحة وأجواء روحانية، وتوفير ماء زمزم المبارك بالعبوات المغلقة أو بالحافظات المبردة وغير المبردة، بالإضافة إلى قياس رضا القاصدات عن الخدمات النسائية وتحوير دورها في تجويد الخطط التطويرية للمنظومة النسائية بالمسجد الحرام.

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