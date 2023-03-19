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المستشار القانوني للزمالك يكشف عن رسالة مرتضى منصور للجماهير

محمد عاطف
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 12:03 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 12:03 ص

كشف محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن رسالة مرتضى منصور رئيس النادي إلى جماهير الفريق الأبيض من داخل محبسه.

وكانت محكمة النقض قد أيدت حكم حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة شهر، على خليفة اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب العسال عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم السبت: «اليوم بعد زيارة المستشار مرتضى في محبسه، قام بتوجيه رسالة  لجماهير الزمالك العريضة».

وأضاف: «المستشار سوف يقوم باصدار قرارات حاسمة لتصحيح المسار فور خروجه الأحد القادم، بعد إنتهاء مدة الشهر وتمسكه برفضه التام في التفريط في حقوق النادي».

 


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