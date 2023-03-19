السوداني: العراق يسير نحو الهدوء السياسي بعيدا عن الصخب



أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات، مشيرا إلى أن بلاده تسير نحو الهدوء السياسي بعيدا عن الصخب.

وقال السوداني، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر حوار بغداد الخامس الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت شعار "العراق: عشرون عاما ماذا بعد"، إن "جائحة الفساد تمثل المعركة الكبرى، التهاون معها يعني خسارة كل شئ وسوف لن نتسامح مع أي محاولة لاستغلال المال العام".

وذكر السوداني "أن التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن ويجب الإسراع بوضع الأمور في مسارها الصحيح".

وسيتناقش المؤتمر على مدى يومين بمشاركة عشرات الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية من داخل العراق وخارجه بينهم وزراء النفط والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي في جلسات حوار أبرزها "الصمود بوجه العاصفة: العراق وتغيير المناخ" و"مابعد النفط احتياجات العراق من الطاقة" و"عوامل تحسين بيئة الاستثمار في العراق".

ويشهد اليوم الثاني حوارا مفتوحا مع رئيس الحكومة، كما يتضمن برنامج المؤتمر عقد جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد" و"حرية التعبير ودور وسائل التواصل الإجتماعي" و"النظام المصرفي في العراق".