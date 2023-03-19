روسيا: إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

أفاد المكتب الصحفي لمشغل مطارات كوبان «إيروديناميكا» بإلغاء نحو 40 رحلة جوية في المطار الدولي بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأحد، بسبب الضباب.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، جاء في بيان صدر عن المكتب، صباح الأحد، أن «الأحوال الجوية في منطقة مطار سوتشي لا تزال صعبة».

وقال البيان إن «الضباب والسحب المنخفضة لا يسمحان لطواقم الطائرات بالهبوط في المطار»، منوهًا أن «شركات الطيران تأجل رحلاتها الجوية، وقد تم إلغاء 39 رحلة جوية».

وأضاف البيان: «في الليلة الماضية، نفذت رحلتان من أصل 57 رحلة جوية، وهناك 16 طائرة موجودة في الوقت الحالي في مطارات بديلة».