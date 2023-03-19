يقام في الخامسة مساء اليوم الأحد، ماستر كلاس للمخرجة سجني بومان عضو لجنة التحكيم بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتحريك بالدورة٢٤ لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

يذكر أن سجني هي صانعة أفلام مستقلة من "التفيا" درست الفلسفة وتخرجت في جامعة موسكو بروسيا وتقييم حاليا بالولايات المتحدة، ولديها العديد من الخبرات في مجال صناعة الأفلام حيث التمثيل والكتابة والتحريك.

كما حصلت بومان على 17 جائزة لأفلام الرسوم المتحركة القصيرة، ويعد فيلم التحريك "صخور في جيوبي" أحد أشهر أفلامها على الإطلاق، بعد أن حظى بعرضه الأول بمهرجان Vary Karlovy السينمائي الدولي عام 2014 وفاز بجائزة الفيبريسي لاختيارات النقاد، ليبدأ رحلته بين ما يزيد عن 130 مهرجانا دوليا.

ويعد فيلم الرسوم المتحركة الروائي الطويل "عالقة حبي مع الزواج" هو أحدث أفلامها، حيث ُعرض في يونيو 2022 بمهرجان Tribeca كما عرض فيما يزيد عن 60 مهرجانا سينمائيا وفاز بتسع جوائز.