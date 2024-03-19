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وافقت شركة الأدوية الأوروبية أسترازينيكا على شراء شركة الأدوية الكندية فوسيون فارما مقابل 4ر2 مليار دولار، في إطار مساعي الشركة الأوروبية للاستحواذ على شركات التكنولوجيا الحيوية الواعدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسترازينيكا الموجود مقرها في بريطانيا ستدفع 21 دولارا للسهم الواحد من أسهم فوسيون بما يعادل ملياري دولار مقدما، على أن تدفع 400 مليون دولار إضافية في حال تحقيق نتائج محددة.

ويزيد السعر الإجمالي للصفقة بنسبة 126% عن سعر سهم فوسيون في ختام تعاملات البورصة أمس.

يذكر أن فوسيون تطور علاجات تقوم بتوصيل النظائر المشعة إلى الخلايا السرطانية مباشرة وبطريقة موجهة وهو ما يقلل المخاطر التي تتعرض لها الخلايا السليمة من العلاج الإشعاعي.

وتعتقد أسترازينيكا أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد في تحسين علاج السرطان على مستوى العالم.

وأشارت بلومبرج إلى أن صفقة فوسيون تمثل عودة تركيز الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت على تطوير أدوية السرطان، بعد أن تحول اهتمام أسترازينيكا إلى علاج ولقاحات فيروس كورونا المستجد أثناء الجائحة الأخيرة.

وبفضل الرهان الذكي على أدوية السرطان نجح الرئيس التنفيذي في تحسين أداء الشركة بشدة خلال العقد الماضي.

في الوقت نفسه، فإن هذه الصفقة الأخيرة هي الحلقة الأحدث في مسلسل صفقات استحواذ شركات الأدوية الكبرى على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية وبخاصة العاملة في تطوير علاجات وأساليب جديدة لعلاج السرطان.



