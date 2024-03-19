الحكومة اليابانية تطالب بفحص سجل الجرائم الجنسية لدى التقدم للعمل مع أطفال

وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى منع مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين، من العمل مع الأطفال عن طريق إنشاء نظام يطلب من المدارس وأرباب العمل الآخرين إجراء فحوصات تتعلق بخلفية المرشحين للعمل، لمدة 20 عاما ماضية.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن الآباء دعوا وجماعات دعم الأطفال، إلى تطبيق هذا النظام الذي يطلق عليه اسم "دي بي أس الياباني"، على غرار نظام فحص خدمات الإفصاح والحظر التابع للحكومة البريطانية، وذلك في أعقاب سلسلة من الحالات التي تعرض فيها أطفال للاعتداء الجنسي على يد مسؤولين.

وتعتزم الحكومة عرض مشروع القانون على البرلمان في جلسته الحالية، فيما قال مسؤولون رسميون إن من المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام في عام 2026.

وقالت وزيرة السياسات المتعلقة بالأطفال والأسر أيوكو كاتو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون مهم من منظور تعزيز الوعي نحو حماية الأطفال من العنف الجنسي على المستوى المجتمعي.

وبموجب النظام، سيطلب من المدارس ومراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال إحالة المرشحين للوظائف لفحص الخلفية الجنائية الذي تجريه وكالة الأطفال والأسر.