الحكومة البريطانية تعين الدبلوماسي اندرو ميتشيل سفيرا جديدا في ألمانيا

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عينت الحكومة البريطانية الدبلوماسي اندرو ميتشيل سفيرا جديدا في ألمانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية في لندن، اليوم الثلاثاء، أن ميتشيل سيتولى مهام منصبه في سبتمبر المقبل ليحل محل السفيرة جيل جالارد.

كان ميتشيل يعمل مؤخرا لدى وزارة التجارة، وعمل في السابق سفيرا لبلاده في السويد، كما عمل في السابق أيضا في نيبال وبون.

كانت جالارد التي ستنتقل إلى منصب آخر، شغلت منصب سفيرة بلادها في برلين في عام 2020.

وشهدت فترة عملها كسفيرة في برلين أول زيارة رسمية يقوم بها الملك تشارلز الثالث لألمانيا منذ توليه عرش المملكة المتحدة.

وكانت هذه الزيارة في مارس الماضي عندما قدم الملك برفقة زوجته الملكة كاميلا حيث زار الزوجان برلين وبراندنبورج وهامبورج.

وكان من المزمع بالأساس أن يزور تشارلز فرنسا لكنه أرجأ الزيارة لتصبح ألمانيا هي أولى وجهاته الخارجية الرسمية بعد توليه العرش.