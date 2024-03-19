حماس: العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء محاولة للتغطية على الإخفاقات العسكرية

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة به، عبر استهدافه المتكرر لمنازل المواطنين في محيط المستشفى، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء، هو محاولة إسرائيلية للتغطية على إخفاقه في تحقيق أي من أهدافه العسكرية التي أعلن عنها، باستثناء استمراره باستهداف المدنيين الآمنين تنفيذاً لمخططه المعلن بتهجير أبناء شعبنا عن أرضهم".

وحذّرت الحركة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، من الاستمرار في استهداف المدنيين والمراكز الطبية المحميّة بالقانون الدولي.

ودعت الحركة "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، إلى التحرك الجاد والعاجل لوقف المجزرة الإسرائيلية المستمرة ضد مستشفى الشفاء، والأطفال والمدنيين العزّل الذين يتعرضون للتجويع والإبادة على أيدي النازيين الجدد من الصهاينة المحتلّين".