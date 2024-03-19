المملكة المتحدة وتايلاند توقعان على شراكة استراتيجية خلال زيارة لكاميرون

يعتزم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، زيارة تايلاند يوم غد الأربعاء؛ للتوقيع على اتفاق يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى "شراكة استراتيجية"، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تشاي واشارونكي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن تشاي القول، إن الاتفاق سيجعل المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا توقع مثل هذه الشراكة مع تايلاند.

وأوضح تشاي، في بيان له، أن الاتفاق سيعزز من التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، من بينها التجارة والاستثمار والأمن والدفاع والتغير المناخي والاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن تايلاند كانت قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة وتعاون شامل، في ديسمبر من عام 2022.