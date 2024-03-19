تستعد ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمدينة الأقصر، لتنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي في صعيد مصر، وذلك غدا الأربعاء، احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.

وتستوعب المائدة أكثر من 5000 شخص من أهالي الأقصر والمحافظات المجاورة، وتضم مختلف أصناف الطعام من اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه والحلويات والمشروبات، وذلك تبرعاً من أهالي القرية والمشاركين في تنظيم الإفطار.

وتُعدّ هذه المائدة تقليدًا سنويًا تقيمه ساحة الشيخ أحمد مرتضى منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تُقام على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع في الشوارع المحيطة بالساحة، وتُشارك فيها جميع فئات المجتمع من أغنياء وفقراء، رجال ونساء، كبار وصغار.