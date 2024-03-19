 عودة كومان ومزراوي لتدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيهما من الإصابة - بوابة الشروق
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عودة كومان ومزراوي لتدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيهما من الإصابة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 5:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 5:44 م

شارك الجناح الفرنسي كينجسلي كومان والمدافع المغربي نصير مزراوي في تدريبات بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء بعد تعافيهما من الإصابة.

وغاب كومان مؤخرا عن النادي البافاري بسبب تعرضه لإصابة بتمزق في أوتار الركبة منذ آواخر يناير الماضي، كما تعرض مزراوي للإصابة في الفخذ في منتصف فبراير.

وتدرب كومان ومزراوي مع باقي اللاعبين غير الدوليين، بعد أن منحهم المدرب توماس توخيل أجازة أمس الاثنين وأول أمس الأحد.

ويستأنف بايرن نشاطه في البوندسليجا بملاقاة بوروسيا دورتموند يوم 30 مارس الجاري، علما بانه يحتل المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر.


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