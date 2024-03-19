تراجع إزالة الغابات في منطقة الأمازون إلى أدنى مستوى خلال 6 سنوات

تراجع معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام في بداية عام 2024.

وفي شهري يناير وفبراير، تراجع معدل إزالة الغابات بنسبة 63% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 196 كيلومترا مربعا، حسبما أعلنت منظمة حماية البيئة "إمازون".

وعلى الرغم من التراجع الكبير، تم قطع مساحة تعادل 327 ملعب كرة قدم يوميا من الغابات المطيرة في أول شهرين من العام.

وقالت لاريسا أموريم من منظمة "إمازون" إن "هذه البيانات تظهر أنه لا يزال أمامنا تحديا كبيرا... تحقيق هدف عام 2030 المتمثل في وقف إزالة الغابات تماما مهم للغاية في مكافحة تغير المناخ".

يذكر أن الغابات المطيرة في منطقة الأمازون تعتبر خزانا لثاني أكسيد الكربون ولديها وظيفة مهمة في الجهوج الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وكان الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا قد أعلن اعتزامه تعزيز حماية البيئة والمناخ.