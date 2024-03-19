استشهاد 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني من عمليته بمستشفى الشفاء

قتل الجيش الإسرائيلي حوالي 50 فلسطينيا خلال عمليته العسكرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب، الذي تديره حماس في بيان له وصل إلى وكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) نسخة منه إن من بين الشهداء أطفال "تم إعدامهم بدم بارد"، مشيرا إلى أنه أصيب حوالي 200 آخرين.

وأوضح البيان أن قوات الجيش أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة تجاه المرضى والنازحين والمدنيين أثناء اقتحامها ، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، فيما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى.

وحمل البيان إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه "المجزرة المُروّعة"، مطالبا المنظمات الأممية والدولية بـ"التدخل الفوري لوقف العدوان على غزة والذي يستهدف المدنيين والأطفال والنساء تحديدا".

كان جيش الاحتلال الاسرائيلي شن يوم أمس الاثنين هجوما مباغتا على المستشفى بعد محاصرته، مطالبا بعض المطلوبين بتسليم انفسهم، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.

وذكر شهود عيان داخل المستشفى أن مئات من الجنود المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المُسيّرة والمروحية شاركوا في العملية العسكرية بالمستشفى.