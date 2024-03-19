تقرير: اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأنه من المخطط أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لبحث المفاوضات الجارية في الدوحة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وأمس الاثنين، وصل إلى الدوحة الوفد الإسرائيلي، الذي يتكون من مسئولين في الموساد والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، بعد الحصول على تفويض من مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث تفاصيل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.

وأضاف الأنصاري: "انتقلنا إلى الاجتماعات التقنية، رئيس الموساد (ديفيد برنياع) غادر الدوحة، لكن الفريق الفني الإسرائيلي لا يزال مجتمعا".