بوينج تدرس بيع بعض أصولها العسكرية

قالت مصادر مطلعة إن شركة الصناعات الجوية والعسكرية الأمريكية بوينج تدرس بيع قطاعين على الأقل من قطاعات الصناعات العسكرية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الأمريكية العملاقة أكبر أزماتها منذ سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المستشارين الماليين لبوينج يتواصلون مع المشترين المحتملين لقياس مدى اهتمامهم ببعض فروع بوينج الأصغر، مضيفة أن هذه المحاولات جارية منذ عام تقريبا وقبل حادث انفصال إحدى سدادات أبواب الطوارئ في إحدى طائرات بوينج يوم 5 يناير الماضي مما وضع الشركة تحت الرقابة المكثفة.

وتقول المصادر إن الأصول المنتظر بيعها شركة ديجيتال ريسيفر تكنولوجي التي تنتج منتجات لأجهزة الاستخبارات الحكومية ووزارات الدفاع.

كما تم استطلاع رأي المشترين المحتملين بشأن بعض البرامج العسكرية في قطاع الخدمات العالمية التابع لبوينج.

وفي وقت سابق بحثت بوينج بيع شركة أرجون رغم تعليق هذه الخطوة بحسب أحد المصادر.

وكانت بوينج قد اشترت أرجون التي تنتج أنظمة القيادة والسيطرة والمراقبة والاستطلاع العسكرية مقابل 775 مليون دولار في عام 2010.

وبعد نشر هذه الأنباء ارتفع سعر سهم بوينج بنسبة 1ر1%. كما تواصل الشركة دراسة الخيارات المتاحة بشأن مستقبل حصتها في يونايتد لونش آليانس لإطلاق الصواريخ التي تشترك في ملكيتها مع لوكهيد مارتن كورب.

وفي يناير الماضي ذكرت بلومبرج أن شركة بلو أوريجون المملوكة للملياردير الأمريكي جيف بيزو مهتمة بشراء يونايتد لونش أليانس.